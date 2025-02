Nun ist es an Bezirksinspektorin Irene Russmeyer, ihrem bayerischen Kollegen Hubert Mur und Hofrat Seywald, den Mord an Noelle Imlauer aufzuklären. Russmeyer und Mur folgen den Spuren tief in die Salzburger Immobilienszene, die bald ein ambivalentes Bild des Opfers zeichnet.



Anfangs hoch motiviert, mit ihren Immobiliendeals möglichst viel Profit zu machen, scheint sich Noelles Einstellung zur Branche grundlegend geändert zu haben. Noelles ehemals beste Freundin Vanessa Pöttler rückt als Verdächtige ins Rampenlicht, als sich herausstellt, dass sie sich unter falschem Namen in die Immobilienszene eingeschlichen hat. Vanessa ist überzeugt, dass der tödliche Unfall ihres Vaters auf einer Baustelle einige Jahre zuvor in Wirklichkeit ein Auftragsmord war. Und den Auftraggeber hat sie auch schon im Visier: Immo-Größe Francis Zeferer.



Seywald befürchtet, im Fall von Vanessas Vater etwas übersehen zu haben, und nimmt sich der Sache an.