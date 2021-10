Das Zerwürfnis

Vera kümmert sich in der Zwischenzeit um Dr. Sanders und sein krankes Knie. Sanders hingegen bemüht sich intensiv um Vera. Als Chris in der Unfallsache zusätzlich einen Anwalt einschaltet, kommt es zwischen ihm und Marion zum Zerwürfnis. Beide Parteien wollen bei Vera ausziehen, Marion will sogar das Antiquitätenlokal aufgeben. Da kommt Ludwigs Stunde: Er wäscht den jungen Leuten gewaltig den Kopf. Als Vera ihn zum Dank mit ins Theater nimmt, sieht er sich schon am Ziel seiner Träume.