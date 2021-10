Flucht nach vorn

Durch die Änderungen des Bauvorhabens - dies ist den Drombuschs jetzt schon klar - werden so viel Mehrkosten entstehen, dass sie nicht mehr wissen, wie sie das alles bezahlen sollen. Siegfrieds Gesundheit gibt erste Warnsignale.



Auch Oma Drombusch muss erfahren, dass nicht alles nach Wunsch verläuft: Frau Werbelhoff macht ihr klar, dass sie nicht auf ihre Gesellschaft angewiesen ist. Chris schafft es, dass bei einer Rallye die attraktive Tina seine Beifahrerin wird. Spät abends landet er mit dem Mädchen in einem Dorfgasthaus. In Hamburg ringt Marion mit sich, ob sie sich von Jörg trennen soll, und Onkel Ludwig kämpft um den Verbleib in der Familie, nachdem bekannt wurde, dass er all das nicht ist, was er vorgibt zu sein.