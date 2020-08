Offenbar hat Sören Möncke durch seinen Job etwas erfahren, das er nicht wissen durfte. Gerade als er Doro brisantes Material übergeben will, wird ein Anschlag auf ihn verübt. Rolf Behring, Doros ehemaliger Ausbilder an der Polizeischule und Leiter der Mordkommission, setzt sie unter Druck, die Ermittlungen abzubrechen. Will er sie schützen, oder steckt er mit in der Sache?



Raffiniert wie Doro ist, schafft sie es, sich in die exklusiven Kreise einzuschleusen und gerät dabei in höchste Gefahr.