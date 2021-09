Auch Staatsanwältin Claudia Strauss glaubt nicht, dass Matthias Zeiler der Täter ist – sondern Burkhard Westmann. Im Prozess gegen ihn hat Claudia die Staatsanwaltschaft vertreten und war von den Vergewaltigungsvorwürfen überzeugt. Aufgrund eines Telefonats mit Karin Ritter vor deren Tod ist sie sich auch sicher, dass Karin Ritter nicht das einzige Opfer war. Doch nachdem Claudia selbst Matthias Zeiler kurz nach der Tat am Tatort erwischt hat, blieb ihr keine andere Wahl, als ihn verhaften zu lassen.



Nun liegt es an Benni und Leo, Westmann das Handwerk zu legen. Dafür schleust sich Leo in Westmanns Kanzlei als Inhouse-Privatdetektiv ein und versucht, intern mehr über Westmann herauszufinden.