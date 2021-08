Leo sucht Katharina Lindach im Autohaus Lindach auf. Der Familienbetrieb ist Katharinas Ein und Alles. Doch Maja, die nach Constantins Tod dessen Posten im Autohaus übernahm, wollte endgültig mit Katharina brechen. Denn Maja gab Katharina die Schuld an Constantins Selbstmord und hatte ihr daraufhin den Kontakt mit ihrem Sohn Laurin untersagt. Leo und Benni sehen darin ein eindeutiges Mordmotiv.



Doch als herauskommt, dass Philipp heimlich ein Treffen zwischen Katharina und Laurin arrangiert hat, kommen Zweifel an dessen Unschuld auf. Philipps Traum war und ist eine heile (Patchwork-)Familie. Doch was würde jemand tun, wenn dieser Traum zerplatzt?