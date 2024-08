Denn Leo Oswald hatte Jahre zuvor eine innige Beziehung zu Elvira Brockstein und gibt sich eine Mitschuld an ihrem Tod. Er ist von Thoraks Schuld überzeugt und will ihn für den Rest seiner Tage im Gefängnis wissen.



Leo und Benjamin arbeiten in dem Fall gegeneinander. Leo versucht, in der JVA mehr über Thoraks Rachepläne in Erfahrung zu bringen, während sich Benjamin, unterstützt von einem neuen Detektiv, auf die Suche nach Beweisen für Mike Thoraks Unschuld macht. Hat dieser seine ehemalige Anwältin wirklich erschlagen, oder wurde er in eine Falle gelockt? Und übersteht die Freundschaft von Leo und Benjamin die Auflösung dieses Falles?