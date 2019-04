Während Benni vor dem Haftrichter um die Freilassung seines Mandanten kämpft, heuert Leo undercover auf Freisings Baustelle an. Er stellt schnell fest, dass dort einiges nicht mit rechten Dingen zugeht. Vor allem die marode Unterkunft entsetzt ihn, in der alle Bauarbeiter gezwungen sind, zu überteuerten Mieten zu wohnen.



Nach Anfangsschwierigkeiten gelingt es Leo, in der verschworenen Gemeinschaft der polnischen Bauarbeiter zu ermitteln. Er nimmt Jablonskis Freund, Pawel Nowak, ins Visier und findet heraus, dass Bauunternehmer Steiner die Frau des Opfers, Martha Freising, unter Druck setzt, falsches Baumaterial zu verwenden. Benni erfährt, dass der Polier der Baustelle, Stefan Keller, gegen Jablonski aussagen wird und dass Jablonskis Baby mit Behinderungen geboren wurde.