"Den Parkplatz bitte sauber halten" steht auf dem Schild, aber jemand hat sich nicht drangehalten. Nachts gilt der Parkplatz als Treffpunkt für sehr spezielle, erwachsene Bedürfnisse. Hier treffen sich Paare, Frauen und vor allem jede Menge Männer, die auf mehr oder wenig öffentlichen Sex stehen. Quasi ein Swingerklub mit direktem Autobahnanschluss.



Was ist hier passiert? Das Opfer war Dozent an einer Berliner Uni und kam aus sehr gutbürgerlichen Verhältnissen. Aber offenbar hatte er ein geheimes Hobby. Starb er zufällig, weil er Streit mit einem anderen, nächtlichen Besucher bekommen hat oder hat er etwas gesehen, was er nicht sehen sollte? Seltsame Striemen an seinem Hals lassen den Rückschluss zu, dass er eine Kamera mit Gurt um den Hals hatte, die ihm abgerissen wurde. Waren die Fotos der Grund für seinen Tod? Jetzt stehen Otto und Linett vor der unangenehmen Aufgabe, zu ermitteln wer in der Nacht auf diesem Rastplatz war.