Auf der Suche nach einem Motiv für den Mord an Lars Schilling führen die Spuren Otto und Linett zu Schillings Knastliebe, Roswita Zander. Mit ihr schrieb er während seiner Zeit im Gefängnis Liebesbriefe und wohnte nach seiner Freilassung bei ihr. Roswita Zander gibt an, dass Schilling in der Tatnacht nach einem Streit frische Luft schnappen wollte – Probleme habe es zwischen den beiden jedoch keine gegeben. Aber stimmt das? Was, wenn die Liebe doch nicht so perfekt war, wie Roswita behauptet?



Auch Familie Perl rückt in den Fokus der Ermittler. Offenbar ist Tochter Lotte Perl das leibliche Kind von Lars Schilling und seiner toten Freundin Jill. Lotte, die bis vor Kurzem nichts von deren Existenz wusste, will fieberhaft alles über ihren leiblichen Vater herausfinden – sehr zum Missfallen ihrer Schwester Karina. Wollten die Eltern Claudia und Peter Perl verhindern, dass Schilling weiterhin Kontakt zu seiner Tochter Lotte sucht?



Aber auch Schillings Vergangenheit als Einbrecher könnte ein Mordmotiv darstellen. Denn offenbar brachte er seinen damaligen Komplizen Raimund Möhr vor seinem Haftantritt um die gemeinsam gestohlene Beute.