Ein starkes Team

Merkwürdig ist auch, dass Jules Pflegeeltern, Maya und Christian Leutheuser, das Mädchen nicht als vermisst gemeldet haben. Offensichtlich gab es heftigen Streit in der Familie, auch mit Pflegesohn Leon, der schwer in Jule verliebt ist. Konnte er nicht damit umgehen, dass seine Liebe nicht erwidert wurde?



Als Unfallverursacher kommt Hartmut Jenke infrage, Fahrer eines Geldtransporters und Ex-Polizist. Er war an dem Abend Gast in der Kneipe. Ralf Rosbach muss sie bald dichtmachen, und vor der letzten Runde will Otto den Fall lösen.