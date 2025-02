Otto und Linett finden heraus, dass Kaiser vor Kurzem in einen heftigen Streit verwickelt war, der offenbar handgreiflich endete: Hanna Beckmann hat als Praktikantin in Kaisers Architekturbüro gearbeitet, bis zur absoluten Erschöpfung. Ihr Vater, Julius Beckmann, scheint ein Mann fürs Grobe zu sein. Hat er Kaiser gegenüber die Kontrolle verloren, als er ihn für sein Fehlverhalten zur Rechenschaft ziehen wollte?



Je tiefer das "starke Team" in diesen komplizierten Fall eintaucht, desto mehr potenzielle Tatverdächtige gibt es. Plötzlich wendet sich das Blatt, als Otto und Linett in einem weiteren Mordfall ermitteln müssen: Barkeeper Timo Feldkamp wird nach seiner Schicht in seiner eigenen Bar erschossen. Zunächst scheinen die beiden Taten in keinem Zusammenhang zu stehen, jedoch finden die Ermittler heraus, dass Feldkamp eine Affäre mit Leyla Günes hatte. Gibt es also doch eine Verbindung zwischen den beiden Morden?