Ein starkes Team

Eileen Kauffeld, die Freundin von Brösser, die den Toten in der gemeinsamen Wohnung aufgefunden hat, kommt als Täterin nicht infrage. So rückt Brössers Kumpel und Ex‐Mithäftling Mike Holland in den Fokus der Ermittler, der offenbar zurück in Deutschland auf der Suche nach den erbeuteten Juwelen ist. Aber auch Leonies Vater Michael Seidel hat ein Motiv. Schließlich ist das Leben seiner Tochter seit der Geiselnahme durch Brösser zerstört.



Plötzlich wendet sich das Blatt, und der Fall, für den Brösser ursprünglich im Gefängnis saß, wird Gegenstand der Ermittlungen. Jennifer Beckmann ist während eines illegalen Straßenrennens getötet und Brösser dafür wegen fahrlässiger Tötung verurteilt worden. Somit ist auch der Ehemann des damaligen Todesopfers für die Ermittler tatverdächtig. Lukas Beckmann gibt an, nicht gewusst zu haben, dass Brösser aus der Haft entlassen wurde und dass er damals schon kein Interesse daran hatte, den Prozess wegen fahrlässiger Tötung weiter zu verfolgen.



Als das Team jedoch seine Aussagen überprüft und auf Pressematerial vom damaligen Prozess stößt, rückt plötzlich noch eine ganz andere Person in den Fokus der Ermittler. Ein Wettlauf mit der Zeit beginnt, denn offenbar sinnt jemand auf Rache.