Hatte Thomsen Jemma vielleicht missbraucht, und wollte sie sich deshalb an ihm rächen? Aber auch Jemmas Eltern geraten in das Visier der Ermittler, schließlich geben sie an, von dem Beruf ihrer Tochter nichts gewusst zu haben. Allerdings scheint es, als wüssten die Dubnitzkis mehr, als sie zugeben wollen. Zumal Ralf Dubnitzki, Jemmas Vater, Thomsen die Schuld an seiner Arbeitsunfähigkeit gibt.



Das "starke Team" stößt im Zuge seiner Ermittlungen auf eine tiefergehende Verbindung zwischen Thomsen und Kalle Rufhus, dem Vermieter der Zimmer, in denen die Prosituierten arbeiten und leben. Offenbar hatten die beiden kurz vor Thomsens Tod eine handfeste Auseinandersetzung. Aber auch sonst ist Kalle Rufhus kein Saubermann.



Auch Jemmas deutlich älterer Freund, Enrico Kehls, kommt als Täter infrage, denn offenbar kam ihm Thomsens Tod aufgrund einer größeren Menge Geldes durch einen Anlagenbetrug ganz gelegen.