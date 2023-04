Sehr zum Missfallen ihres Chefs Ron Williams. Gemeinsam mit seiner Geschäftspartnerin Nele Borgward leitet Williams "Ikarus". Der Lieferdienst steht kurz vor dem Verkauf an einen großen Konzern – und schlechte Presse wäre zum jetzigen Zeitpunkt eine absolute Katastrophe. Um tiefer in die Strukturen von "Ikarus" eintauchen zu können, schleust sich Sebastian dort als verdeckter Ermittler ein.



Er findet heraus, dass Bahira seit Kurzem einen neuen Freund hatte. Es ist Rider Mark, der Bahiras notorisch eifersüchtigen und kontrollsüchtigen Ex-Freund Jörn schwer belastet. Und tatsächlich: Jörns Fingerabdrücke finden sich auf der Tatwaffe wieder. Aber auch Marks Ex-Freundin, Nele Borgward, hat ein Motiv – schließlich hat Mark sie für die deutlich jüngere Bahira sitzen lassen.



Otto und Linett rekonstruieren Bahiras letzte Stunden und finden heraus, dass ihre Schwester Aleyna ebenfalls als Riderin bei "Ikarus" arbeitet. Offenbar hat sie in der Tatnacht einen gewissen Rainer Schwerin beliefert – ein Name, der Otto und Linett durchaus bekannt ist. Schwerin ist der Komplize von Benedikt Lauber, dem flüchtigen Mörder, der offenbar immer noch in Berlin ist.



Haben diese beiden Fälle doch mehr miteinander zu tun, als es das "starke Team" bisher vermutete? Als Aleyna plötzlich verschwindet, beginnt ein Wettlauf mit der Zeit.