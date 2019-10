Am Set gab es ein reges Kommen und Gehen, sodass niemand in der Lage ist, eine genaue Aufstellung der anwesenden Personen zu machen. So scheint auf den ersten Blick jeder verdächtig.



Da in Leonies Trinkflasche Reste eines tödlichen Drogencocktails nachgewiesen werden, zieht Reddemann die bekannte Toxikologin Sandra Keppler hinzu, die ihnen bei der Lösung des Falls mit Rat und Tat zur Seite steht. Leonies Eltern, Carsten und Bianca Seiters, sind fassungslos und erschüttert. Sie sind sicher, dass Leonie keine Drogen konsumiert hat. Von wem sich ihre Tochter bedroht fühlte, wissen die Eltern leider nicht.



Der ernüchternde Blick in den Alltag der Models führt die Kommissare nicht entscheidend weiter. Von Leonies Vater erfahren sie allerdings, dass seine Tochter Probleme mit Christina Petersen, der Chefin ihrer Modelagentur, hatte.



Während die Kommissare immer tiefer in die Modewelt eintauchen, kommen sie den Machenschaften von Starfotograf Jens Eberwein auf die Schliche, der die Models zu mehr als nur Fotoshootings einlud. Musste Leonie sterben, weil sie von Eberweins Methoden profitierte?