Die ersten Recherchen des Teams zum Tod von Julia Sanders ergeben, dass die Tote innerhalb der letzten Monate drei Mal Gast im Hotel war. Das ist insofern ungewöhnlich, weil sie in Berlin wohnt. Ihr Mann hingegen ist davon ausgegangen, dass seine Frau einen Mädelsabend mit ihrer besten Freundin hatte.



Schnell finden die Kommissare heraus, dass Julia über eine Seitensprungagentur fremde Männer getroffen hat. Bei weiteren Recherchen stößt Sebastian auf einen sehr ähnlichen Fall, allerdings in Potsdam, bei dem sich das spätere Opfer, Nadine Behrens, mit einem Mann über die Seitensprungagentur getroffen hatte und danach umgebracht wurde.



Um an die vertraulichen Daten aus der Seitensprungagentur zu gelangen, schleusen die Kommissare Linett als Lockvogel in die Kartei ein und erstellen ein Profil ähnlich dem des Mordopfers. Doch ist der Täter tatsächlich unter den Männern zu finden oder findet sich am Ende ein ganz anderes Motiv in der Vergangenheit der Toten? War vielleicht jemandem der Lebenswandel der Ehefrau ein Dorn im Auge?



"Ein starkes Team" ist seit mehr als 20 Jahren in Berlin im Einsatz.