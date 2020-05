Dort ist nichts, wie es scheint. Das Team kann beobachten, wie Nachbar Ronnie Stelter von der kompletten Siedlung verachtet wird. Nur in Franziska schien er eine Verbündete gefunden zu haben.



Doch die Ermittler finden Belege dafür, dass in dieser Freundschaft nicht alles so rosig war, wie zu Beginn angenommen. Gleiches gilt für die vermeintlich beste Freundin, die bereits kurz nach dem Fund der Leiche den Ehemann der Verstorbenen etwas zu vertraut umsorgt.



Und stets späht der Vorsitzende der Nachbarschaftsvertretung, Stefan Wernicke, über den Gartenzaun. Er scheint mehr zu wissen, als er zu Beginn zugeben will. Und so scheint plötzlich jeder verdächtig.



"Wespennest " ist der achte Fall des "starken Teams" um Linett Wachow (Stefanie Stappenbeck) und Otto Garber (Florian Martens). Das "starke Team" ist seit mehr als 20 Jahren in Berlin im Einsatz und gehört zu den erfolgreichsten ZDF-Samstagskrimireihen.