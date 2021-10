Anführer und Strippenzieher im Hintergrund dieser Zelle ist der Blogger Cato, dessen Identität sowohl der Polizei als auch seinen eigenen Gefolgsleuten unbekannt ist. Cato weiß um die Macht des Wortes und schürt damit Hass und Gewalt vor allem gegen Muslime und Geflüchtete in ganz Europa – genauso wie die Bloggerin Furia. Mit ihren hetzerischen Texten berührt sie ihre Leser vor allem auf emotionaler Ebene und möchte damit gleichzeitig Cato beeindrucken.



Hinter der Bloggeridentität Furia steht Ragna, die von Cato vor Kurzem nach Vestvik geschickt wurde, um die Brüder Bjørn und Ole in ihrem Vorhaben zu unterstützen. Die Brüder haben dank ihrer Beliebtheit und ihres hohen Ansehens eine kleine Gefolgschaft für ihre identitäre Bewegung hinter sich versammelt. Darunter ist auch Kjetil, der in den Medien gegen Ausländer und vor allem gegen die örtliche Flüchtlingsunterkunft wettert. Doch mit seiner Hitzköpfigkeit gerät er immer wieder mit den Brüdern aneinander. Als Kjetils Sohn Stein brutal erschlagen aufgefunden wird, überschlagen sich die Ereignisse.