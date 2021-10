Bei einem Einsatz wurde jedoch eine Informantin getötet – Michelles Mutter. Seitdem ist Asgeirs oberste Priorität die Sicherheit Michelles. Er würde sogar die Enttarnung Ragnas in Kauf nehmen, um seinen eigenen Kopf aus der Schusslinie zu nehmen. Dies will Ragnas Vorgesetzte Inger jedoch verhindern. Sie bietet Asgeir einen Deal an.



Nicht nur für Asgeir bedeutet Bjørns Tod einen Kurswechsel. Auch die Terrorzelle sieht ihr Vorhaben nun gefährdet. Doch Ole, der zwar nach außen hin immer im Schatten seines starken Bruders Bjørn stand, aber insgeheim der Kopf der beiden war und im Kontakt zu Cato steht, lässt sich von seinem Plan nicht abbringen – und geht dafür sogar über Leichen.