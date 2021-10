Nach den tödlichen Vorfällen in Vestvik befürchtet der misstrauische Deutsche Brehme, dass die Zelle und Catos Pläne aufgeflogen sind. Wie in einem Kreuzverhör muss Ragna Brehme von ihrer Integrität und der ihrer Bloggeridentität Furia überzeugen. Ragna hat zwar auf jede Frage Brehmes eine passende Antwort, allerdings bleiben bei ihm immer noch Zweifel. Deswegen will Brehme einen Beweis, dass Ragna wirklich hinter ihren rechten Haltungen steht.



Zusammen mit Ole machen die drei sich auf den Weg nach Oslo. Dort soll der Vorsitzende der norwegischen Jungsozialisten, Mamoud Ashanti – auch als "Roter Teufel" bekannt –, auf einer Kundgebung sprechen. Die Zelle plant einen Anschlag auf ihn, und Ragna soll den tödlichen Schuss abfeuern. Da sie keine Möglichkeit hat, mit ihrer Vorgesetzten Inger zu kommunizieren, ist Ragna nun auf sich allein gestellt und muss entscheiden, ob sie Mamoud opfern würde, nur um näher an Cato heranzukommen.