Von seinem Maulwurf im Innenministerium mit dem Decknamen "Skorpion" hat Brehme erfahren, dass die russische Krypto-Finanzierung der Zelle aufgeflogen ist und der Verfassungsschutz ein Foto von ihm hat. Um herauszufinden, wer Informationen an die Polizei weitergegeben hat, sperrt Brehme Ragna und auch Chris, der für die Sicherheit zuständig war, sowie Daniel, der die Konten überwacht hat, in einen Raum und knöpft sich einen nach dem anderen einzeln vor. In Ragnas Verhör konfrontiert Brehme sie mit ihrer Geschichte von einem angeblichen Angriff vor ein paar Jahren durch Pakistanis in Göteborg, der für sie Anstoß für ihren Blog "Furia" gewesen sein soll. Brehme weiß jedoch, dass die Angreifer keine Pakistanis waren, sondern Neonazis. In die Ecke getrieben, bleibt Ragna nur noch die Flucht nach vorne.