In dem britischen Städtchen Dambury verunglückt ein Militärtransporter in der Nähe eines Seniorenwohnheims. Das betagte Liebespaar Cecily (Sue Johnston) und Frank (Paul Bentall) sitzt gerade draußen und wird von einem unangenehmen Geruch überrascht. Als ein Pfleger später am Abend zu Cecily gerufen wird, fällt sie ihn an und beißt ihn. In der Nacht gibt es im Wohnheim noch weitere Zwischenfälle.



Das Einsatzteam für biologische Bedrohungen vom nahegelegenen Armeestützpunkt St. Coloman wird alarmiert. Offenbar ist bei dem Transporterunfall ein gefährliches Virus freigesetzt worden. Die Regierung in London ist in höchster Alarmbereitschaft.



Die junge Staatsministerin Gil Lonian (Ellora Torchia) wird nach St. Coloman geschickt, um die Rettungsarbeiten zu überwachen. Dort bespricht sie mit dem erfahrenen Colonel Wrollen (Michael Smiley) die weitere Strategie.



Unterdessen hat sich eine Gruppe infizierter Senioren um Cecily im Wald versteckt. Das Virus setzt neue Kräfte in den alten Menschen frei. Doch sie sind zu Zombies mutiert, die fortwährend frisches Fleisch und Blut brauchen, um diesen Zustand zu wahren.



Welche Auswirkungen das hat, bekommen die Teenager Charlie (Jay Lycurgo) und Steff (Lewis Gribben) aus nächster Nähe mit: Eigentlich wollten sich die beiden im Wald treffen, um in Ruhe halluzinogene Pilze zu konsumieren.



Doch was die beiden dort erleben, hat nichts mit ihrem Drogenrausch zu tun: Die Hundebesitzerin Jane (Rebecca Humphries) wird vor ihren Augen von dem vermeintlich hilfsbedürftigen Rentner Frank (Paul Bentall) attackiert.



Charlies Ex-Freundin Kelly (Buket Kömür) besucht derweil ihre Großmutter Janine (Anita Dobson), die sich ebenfalls merkwürdig verhält - ist sie auch infiziert?