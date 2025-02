Eingeschlossen

Die flüchtige Soldatin Billy (Ava Hinds-Jones) wurde von ihren Kameraden festgenommen. Doch danach ist am Armeestützpunkt etwas Merkwürdiges passiert: Weitere Militärangehörige in Schutzanzügen haben die Soldaten entwaffnet. Danach durften sie gehen.



Nun hält sich die Gruppe mitsamt Billy im Wald auf. Billy ist infiziert und wird zunehmend aggressiver. Sie stachelt ihre Kameraden dazu an, eine Bürgerwehr zu gründen. Sie holen sich Waffen aus der historischen Sammlung im Stadtmuseum.



Die Teenager suchen derweil Zuflucht im Haus von Steffs (Lewis Gribben) Eltern. Doch auch dort sind sie nicht sicher vor der Zombie-Horde, die mittlerweile von Janine (Anita Dobson) und Frank (Paul Bentall) angeführt wird. Steff stellt sich den blutrünstigen Senioren entgegen, während die anderen die Flucht ergreifen.



Charlie (Jay Lycurgo) und Kelly (Buket Kömür) bringen die infizierte Finn (Viola Prettejohn) zu Morgan (Robert Lindsay), weil sie eine neue Dosis des von ihm entwickelten Virus-Gegenmittels benötigt. Durch Zufall stößt Kelly dabei auf alte Unterlagen, die Morgan in einem ganz anderen Licht erscheinen lassen.



Offenbar ist er nicht nur der etwas kauzige Altrevoluzzer, sondern hütet darüber hinaus ein furchtbares Geheimnis aus seiner Vergangenheit. Nun will auch Finn die ganze Wahrheit von ihm wissen.



Unterdessen muss Staatsministerin Gil (Ellora Torchia) feststellen, dass eine wichtige Entscheidung über die Zukunft von Dambury hinter ihrem Rücken getroffen wurde. Offenbar treibt Colonel Wrollen (Michael Smiley) ein falsches Spiel mit ihr.