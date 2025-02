Monsterparty

Staatsministerin Gil (Ellora Torchia) gibt gegenüber Colonel Wrollen (Michael Smiley) die Devise aus, gezielt Falschinformationen über die Herkunft der Infektionen in Dambury zu verbreiten. Es soll auf keinen Fall publik werden, dass bei dem Transportunfall ein gefährlicher militärischer Kampfstoff ausgetreten ist.



Unterdessen haben die Teenager Kelly (Buket Kömür), Steff (Lewis Gribben) und Charlie (Jay Lycurgo) ein anderes Problem. Sie müssen die Leiche von Kellys Oma Janine (Anita Dobson) verschwinden lassen, nachdem Steff die blutrünstige Seniorin in Notwehr getötet hatte.



Derweil wird Jane (Rebecca Humphries), die mit ihrem Hund von Zombie Frank (Paul Bentall) angegriffen wurde, in der Klinik behandelt. Plötzlich geht sie auf eine Pflegerin los und beißt ihr in den Arm. Danach kann sie flüchten.



Steff sieht die TV-Berichterstattung darüber und erkennt Jane wieder. Er ist schockiert. Nach der Schule weiht Steff seine Mitschülerin Finn (Viola Prettejohn) in die Geschichte ein und zeigt ihr das Video vom Vorfall im Wald. Finn hält ihn davon ab, die Polizei zu informieren. Stattdessen will sie lieber auf eigene Faust mit Steff nach der verschwundenen Jane suchen.



Mittlerweile ist auch ein Such- und Bergungstrupp der Armee im Wald bei Dambury unterwegs, um die vermissten Bewohner des Seniorenheims ausfindig zu machen. Unter den Soldaten ist Charlies Schwester Billy (Ava Hinds-Jones), die ihren Kameraden Malcolm (Maanuv Thiara) retten muss, als dieser von einem infizierten Rentner angegriffen wird. Doch Malcolm wurde bereits gebissen.



Billys Bruder Charlie führt unterdessen Kelly zu dem Bunker im Wald, in dem er und Steff die Leiche von Janine versteckt haben. Doch als sie dort ankommen, machen sie eine schockierende Entdeckung.