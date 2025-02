Zur Hölle mit Dambury

Das Geschehen in Dambury spitzt sich immer weiter zu. Am Armeestützpunkt liefern sich Demonstranten Kämpfe mit den Soldaten. Colonel Wrollen (Michael Smiley) erhält vom Verteidigungsminister die Anweisung, für klare Verhältnisse zu sorgen.



Die nicht infizierten Bürger versammeln sich mittlerweile im Rathaus. Morgan (Robert Lindsay) ist ebenfalls dort und ruft die Anwesenden dazu auf, ihn bei der Verteilung des von ihm entwickelten Impfstoffs zu unterstützen. Morgan weiß genau, was passiert, wenn das Virus nicht schnell gestoppt wird, da er einst selbst den Notfallplan für eine Katastrophe mit biologischen Waffen ausgearbeitet hat.



Dambury droht demnach die Bombardierung. Doch bevor das Gegenmittel verteilt werden kann, stürmt Billy (Ava Hinds-Jones) mit ihrem wütenden Mob das Rathaus. Sie lässt Morgan und auch Michael (Robert James-Collier), den Lebensgefährten ihrer Mutter Karen (T'Nia Miller), festnehmen. Beide sollen sofort hingerichtet werden.



Doch Michael besteht darauf, dass zuvor ein Tribunal abgehalten wird. Billy, die sich an ihm wegen eines Vorfalls in der Vergangenheit rächen will, gewährt ihm diese Möglichkeit zur Rechtfertigung. Dabei kommt ein weiteres Familiengeheimnis ans Tageslicht.



Unterdessen sucht Cecily (Sue Johnston), die von Morgan mittlerweile das Gegenmittel verabreicht bekommen hat, noch einmal die Zombie-Senioren im Wald auf. Sie will Frank (Paul Bentall) davon überzeugen aufzugeben und sich ebenfalls impfen zu lassen. Doch er sieht das nicht ein – ganz im Gegenteil: Er ruft die anderen zum Sturm auf das Rathaus auf.



Während Finn (Viola Prettejohn) sich im Wald um den mittlerweile ebenfalls infizierten Steff (Lewis Gribben) kümmert, fahren Charlie (Jay Lycurgo) und Kelly (Buket Kömür) mit Morgan zum Militärstützpunkt. Können sie die Bombardierung der Stadt in letzter Sekunde verhindern?