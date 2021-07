Carl Hamilton (Jakob Oftebro) gelingt es tatsächlich, sich an die Fersen der flüchtigen Terroristen zu heften. Doch ihm droht von ganz anderer Seite Ungemach: Der Leiter der Einheit OP-5 im militärischen Abschirmdienst, D.G. (Krister Henriksson), findet heraus, dass Hamilton eigentlich für eine geheime Einheit der CIA arbeitet - dem so genannten Projekt Paperstone Sky.



Und auch Kristin Ek (Nina Zanjani) vom Nachrichtendienst Säpo, mit der Carl gemeinsam nach den Attentätern sucht, ahnt, dass Hamilton nicht nur für die Schweden arbeitet.



Innenministerin Sissela Lindgren (Anna Sise) ist unterdessen um das Leben ihres schwer verletzten Pressereferenten Norling besorgt. Soll sie die geforderten zehn Millionen Dollar Lösegeld bezahlen, um das Computersystem der Klinik entsperrt zu bekommen, oder nicht? Lindgren muss eine einsame Entscheidung treffen zwischen dem Leben ihres Mitarbeiters und der Erpressbarkeit ihres Landes.



Als Kristin und Carl in Hamburg endlich den Unterschlupf der Terroristen erreichen, müssen die beiden eine ungeheuerliche Entdeckung machen, die die gesamte Operation gefährdet und sie beide in höchste Lebensgefahr bringt.