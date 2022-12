Im Auftrag des schwedischen OP5 soll Geheimagent Carl Hamilton (Jakob Oftebro) ein Spähprogramm auf dem Handy des Kroaten Frano Galovic (Domagoj Mrkonjic) installieren. Dieser arbeitet unter einem Decknamen bei der Northern Sweden Mining Corporation.



Carl wird im Dunkeln über die Hintergründe seines Auftrags gelassen. Nachdem er beobachtet, wie Galovic das Firmengelände mit einer Ladung Sprengstoff verlässt, stellt Hamilton auf eigene Faust Nachforschungen an. Er stößt dabei auf eine Ferienhütte in der Nähe von Kiruna. Dort findet er einen Laptop mit Informationen von Franos verstorbenem Vater Aljoša Galovic (Branko Smiljanic). Der Journalist wurde in Zagreb durch eine Autobombe getötet.



Frano und sein Bruder wollen nun dafür sorgen, dass Aljošas Recherchen an die Öffentlichkeit kommen. Es geht dabei um ein dubioses Atomprogramm, an dem offenbar auch die schwedische Regierung beteiligt ist. Je mehr Carl darüber erfährt, desto mehr fragt er sich, ob er auf der richtigen Seite steht.