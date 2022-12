Der Auftakt zur zweiten Staffel der schwedischen Thriller-Serie führt den Titelhelden nach Südfrankreich. Geheimagent Carl Hamilton (Jakob Oftebro) soll auf dem Marinestützpunkt in Toulon an der Aufklärung eines mysteriösen Todesfalles mitwirken: Sein früherer Kollege Ruben Nyholm (Douglas Unger) kam bei einer geheimen Tauchübung der US Navy Seals ums Leben. Die Verantwortlichen haben Nyholms Browserverlauf ausgewertet und Seiten mit bedenklichen Inhalten gefunden. Sie befürchten, dass er einen Anschlag geplant hatte. Carl hält das für ausgeschlossen.



Seine Vorgesetzte Kristin Ek (Nina Zanjani) reist nach Toulon und unterstützt die Ermittlungen. Die Spur führt nach Cassis zu dem zwielichtigen Technikmogul Jacques Conrad (Xavier Lemaître). Er ruft in Büchern und Vorträgen dazu auf, sich gegen den vermeintlichen Überwachungsstaat aufzulehnen. Kristin kommt nach der Veranstaltung mit Conrad ins Gespräch und lässt sich in dessen Haus einladen. Dort gerät sie in höchste Gefahr.