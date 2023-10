Es soll ein entspanntes Wochenende werden für Harry (Jane Seymour), Fergus (Rohan Nedd) und dessen Freundin Lola (Rose O'Neill): Bei einer Dinnerparty auf einer Insel sollen sie gemeinsam mit anderen Mitspielern mal keinen richtigen Mord aufklären, sondern ihre Fähigkeiten bei einem Detektivspiel unter Beweis stellen.



Kostümiert und in ihren Rollen aus der Zeit Agatha Christies reisen sie mit einer Fähre auf eine kleine Insel, wo ihnen ein Sternekoch in einem Hotel ein Galadinner servieren soll. Doch daraus wird nichts, denn besagter Koch, Auger (David Flynn), liegt schon bald tot in seiner Küche.



Da Harry mit der letzten Fähre auf die Insel kam, liegt es auf der Hand: Der Mörder muss unter den Anwesenden sein. Gemeinsam mit Lola und Fergus fühlt sie der Runde der Mitspielenden auf den Zahn. Gibt es etwas, das Nachrichtensprecherin Amanda (Aoibhéann McCann), Dublins Politiker und Immobiliengröße Richard (Nick Dunning), der Ex-Rugbyspieler Finn (Jack Hickey) und dessen Freundin Áine (Áine Collier), Schriftsteller Chaney (Hugh O'Conor) oder Barkeeper Siddarth Nahta (Makrà Midèn) zu verbergen haben?



Und stimmt es, was Organisatorin Helen Byrne (Clelia Murphy) über das Zustandekommen dieses Treffens sagt? Dass ein Unbekannter ihr telefonisch den Auftrag gegeben und sogar detailliert die Teilnehmer- und Mitarbeiterliste für den Abend diktiert habe? Welche Rolle spielt in diesem Fall demzufolge Hotelmanagerin Jenny (Juliette Crosbie)?



Es beginnt ein Wettlauf gegen die Zeit, denn der Koch soll nicht das einzige Opfer des Abends bleiben.