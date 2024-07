Wer durch den Hinterausgang will, muss an der voll besetzten Küche vorbei, und vorne hätte der Täter die Aufmerksamkeit der wenigen Gäste auf sich gezogen. Harry (Jane Seymour) und Fergus (Rohan Nedd) befragen jeden einzeln, aber es ist und bleibt ein Rätsel, wie ein Mörder ins Restaurant rein- und wieder rauskommen konnte.



Ihr Auftraggeber Daryl Creed (Michael-David McKernan), Chefkoch und Besitzer des Restaurants "Al Vesuvio", beschuldigt seinen Konkurrenten Jeff (Barry John Kinsella). Der führt das Restaurant gegenüber und ist Marias (Jade O'Connor) Ex-Mann.



Hatte Jeff in Barmann Harry Benedict (Lochlann Ó'Mearáin), der an dem Tag in Daryls Restaurant hinter dem Tresen stand, einen Komplizen? Harry und Fergus fühlen dem vorlauten Barkeeper auf den Zahn und machen alsbald eine Entdeckung, die die ganze Sache eher noch verkompliziert. Der Lösung des Falles sind sie jedenfalls noch keinen Schritt näher.



Wie gut, dass es Harrys Sohn Charlie (Kevin J. Ryan) und seiner Polizeitruppe nicht viel besser geht. Ist hier jemand etwa tatsächlich der perfekte Mord gelungen? Harry will das nicht wahrhaben und beißt sich an dem Fall fest.