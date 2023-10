Ray Tiernan (Frank Smith) war Unregelmäßigkeiten auf seinem Revier auf der Spur. Nachdem er per Textnachricht in das Haus seiner Ex-Frau Vivian (Ciara O'Callaghan) gelockt wurde, wird er dort von einer unbekannten Person erschossen.



Als Vivian dort später ebenfalls eintrifft, wird sie überwältigt und ihr im bewusstlosen Zustand die Tatwaffe in die Hand gelegt. Da die Polizistin auf ihrem Revier nicht sehr beliebt war, gehen alle davon aus, dass Vivian die Täterin ist.



Harry (Jane Seymour) kann ihre Abneigung gegen Vivian zwar ebenfalls nicht leugnen, trotzdem ist ihr Jagdinstinkt geweckt. Sie will unbedingt den wahren Mörder ihres Ex-Freundes Ray ausfindig machen. Fergus (Rohan Nedd) und Glenn (Paul Tylak) sollen ihr dabei helfen, wobei Letzterer sich kurzfristig um den Pub "The Hairy Goose" kümmert und eher darauf fixiert ist, die Umsätze des Lokals durch ungewöhnliche Marketingaktionen anzukurbeln.



Unterdessen kehrt nach vielen Jahren Fergus' Mutter Paula (Samantha Mumba) zurück nach Dublin. Fergus ist unsicher, was er davon halten soll, und bleibt misstrauisch. Doch er hat keine Zeit, darüber nachzudenken, denn schon findet er sich in einem Selbstverteidigungskurs für benachteiligte Jugendliche wieder. Dort soll er sich für Harry ein bisschen umhören, was ihm allerdings nicht sonderlich bekommt.



Auf einen Hinweis von Vivian hin bricht Harry derweil völlig unverfroren den Tresor in Rays Büro im Polizeirevier auf. Darin findet sie Hinweise, dass auf dem Revier verdächtig viele Ermittlungsakten verloren gegangen sind. Ist das der Schlüssel zur Lösung des Mordfalls?



In den Fokus ihrer Ermittlungen geraten schnell der inkompetent wirkende DC Alan McNamara (Simon Coury) und der brummbärige Detective Emmet Maguire (Art Kearns). Ist eine Biografie über Benjamin Franklin am Ende der entscheidende Hinweis auf den wahren Täter?