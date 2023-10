Allerdings ist Ben Finnegan (Alan Devine) auf der Flucht – sowohl vor der Polizei, die ihn der Tat verdächtigt als auch vor der Rache von El Cazador (Rex Ryan). Um mit Harry (Jane Seymour) und Fergus (Rohan Nedd) Kontakt aufzunehmen, wendet er sich an seine Ex-Freundin, mit der er über 20 Jahre zuvor zusammen war: Harrys Schwiegertochter Orla (Amy Huberman).



Ben erzählt den beiden Privatdetektiven, was vor einigen Wochen in Spanien passiert war: Sein Geschäftspartner Francis sei von einer Party überstürzt zurück ins Hotel gekommen und habe bereits die Flüge für Ben und sich umgebucht. Fluchtartig hätten sie das Land verlassen. Nun wolle El Cazador das zurückhaben, was Francis und Ben dessen Boss Rubén Orantes (Oisin Fennell) gestohlen hätten, und bedrohe jetzt auch sein Leben.



Der große Haken an der Sache: Ben weiß nicht, was überhaupt gestohlen wurde, geschweige denn, wo es versteckt sein soll. Und er hat nur wenige Stunden Zeit, um die unbekannte Sache zu finden und zurückzugeben. Geschieht das nicht, wird El Cazador noch einmal zuschlagen.



Um Bens Leben zu retten, wendet sich Harry sogar an den schmierigen Kredithai Happy (Liam Carney), der für seine Dienste einen Gefallen einfordert, dem Harrys Sohn Charlie (Kevin J. Ryan) aber nicht nachkommen will. Werden Harry und Fergus das Rätsel trotzdem lösen können?