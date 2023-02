Ihr Vater hatte sie auf diesen Jagdtrip eingeladen, um ihr zu eröffnen, dass er seine Firma und vor allem die Patente, die er über die Jahre erworben hatte, an sie überschreiben will. Sonja behauptet, das abgelehnt zu haben. Aber das Testament des Opfers ist eindeutig und steht im krassen Widerspruch zu den Wünschen ihrer Mutter Marianne und den Empfehlungen des engsten Beraters ihres Vaters, Peer Sailer.



Wer also könnte Interesse an dem Tod des Firmenchefs gehabt haben? Hatte er Feinde? Gab es andere wirtschaftliche Player, denen Kanther zu nah gekommen war, oder war es am Ende doch die Geldgier der Tochter?



Helen Dorn stößt bei ihren Ermittlungen auf ein dunkles Geheimnis, welches das Fundament für den Erfolg des Ermordeten war. Es steht auf fatale Weise im Zusammenhang mit einem spektakulären Fall in der Vergangenheit, in den Helens Vater Richard Dorn involviert war und den er nie lösen konnte.