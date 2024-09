Zwei Jahre sind Caro und Yannik mittlerweile ein Paar und beide sind immer noch so verliebt wie am ersten Tag – wenn nicht sogar mehr. Allerdings tauchen am Horizont, irgendwo hinter den rosa Wolken neue Fragen auf: "Verläuft mein Leben so, wie ich es immer wollte?" oder "Ist da draußen nicht noch mehr?".

Svenja und Sven haben diese Fragen anscheinend bereits für sich beantwortet und heiraten. Endlich kann für die beiden der romantische Rest des Lebens beginnen - wäre da nicht der Kuss von Sven mit seinem Gymbuddy Dave gewesen. War es wirklich nur ein Kuss unter besoffenen Kumpels, wie Sven behauptet, oder ist es doch mehr als das gewesen?

Jackie und Tüffi sind endlich ein Paar, hat ja lange genug gedauert. Doch die alleinerziehende Mutter und der ewige Junggeselle haben damit ganz anderes zu meistern, als Caro und Yannik: Der letzte Sex ist schon eine Weile her, die Verletzungen vergangener Beziehungen sind noch präsent und auch Jackies Sohn Nikolai hat ein Wörtchen mitzureden.

In acht neuen Folgen stehen Caro und Yannik ihren bisher größten Herausforderungen gegenüber. Waren es bisher immer die anderen, die ihre unbeschwerte Zweisamkeit gestört haben, sind es plötzlich auch sie selbst.



Produzent und Headautor ist Jochen Wigand, der gemeinsam mit Svenja Ingwersen, Dario Haramustek, Friedolin Müller und Lena Liebkind die Bücher geschrieben hat. Regie führten Tamara Denić, Johannes Schröder und Jochen Wigand. Produziert wird die Serie von der All3Media Deutschland Fiction GmbH im Auftrag von ZDFneo. Verantwortliche Redakteurin ist Jutta Kämmerer.