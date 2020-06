Still ruht der See

Als Polizistin wird sie von ihren ehemaligen Nachbarn gemieden - keine gute Ausgangslage für die Ermittlungen. Und auch Judiths Begegnung mit der eigenen Mutter lässt alte Konflikte wieder aufbrechen.



Trotz der Widrigkeiten findet sich bald die erste heiße Spur. Ein Kleinkrimineller namens Sharif hatte wohl noch eine Rechnung mit dem Jungen offen. Und auch die von Spannungen geprägte Familie des Opfers rückt in den Fokus der Ermittler. Die Mutter hütet ein Geheimnis und der Vater schweigt, gibt aber zu, den Sohn geschlagen zu haben.



Als Judith das Vertrauen von Marlons bestem Freund Lukas gewinnt, erhält sie Einblick in Marlons verschlossene Clique. Bald wird klar, dass der Mord an dem Jugendlichen nicht das einzige Verbrechen ist, das es aufzudecken gilt.