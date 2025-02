Yvonne und der Tod

Yvonne Gaspers, ledig, ist seit zehn Tagen verschwunden. Sie ist als Steuerprüferin beim Finanzamt tätig, auch dort wundert man sich, wo sie steckt. Ihre Schwester Jasmin alarmiert die Polizei Mönchengladbach. Lee Sooyoung von der Vermisstenstelle nimmt sich der Meldung an und findet Ingo Thiels Visitenkarte in der Manteltasche der Vermissten. Sooyoung hat Fragen an Ingo Thiel: Wie gut kannte er Yvonne? Thiel bestätigt, dass sie sich getroffen haben, allerdings nur einmal. Er könnte der letzte sein, der Yvonne vor ihrem Verschwinden lebend gesehen hat.



Als Thiel in der Wohnung der Vermissten steht, bemerkt er einen flüchtigen, aber dennoch unverwechselbaren Geruch. Sofort ruft er die Spurensicherung hinzu. Und sein Instinkt trügt keineswegs: Dort wurde akribisch und mithilfe von Chemikalien geputzt. Für Thiel ist klar, dass in der Wohnung jemand die Spuren eines Verbrechens verwischt hat.



Thiels Team zweifelt an seiner Theorie und warnt ihn, sich zu verrennen. Ohne Leiche und entsprechende Indizien fehlen die Voraussetzungen, eine Ermittlungsgruppe zusammenzustellen. Vielleicht ist Yvonne noch am Leben. Doch für Thiel ist es längst ein Fall. Und zwar einer, der ihn bis ans Mittelmeer treibt, um Antworten zu finden.