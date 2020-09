DCI John Barnaby (Neil Dudgeon) und sein Assistent Jamie Winter (Nick Hendrix) finden bald heraus, dass die Tatwaffe aus einem der Autorin Jane Austen gewidmeten Café im Dorf entwendet worden war.



Und während die eine Hälfte des Dorfes in der Vergangenheit schwelgt, führen Ronin Chow (Chris Lew Kum Hoi) und Doug Vaughan (Karl Theobald) zusammen mit der Apothekerin Mary Oswood (Georgie Glen) einen Pilotversuch durch: Sie wollen den Kunden Medikamente per Drohne ausliefern.



Ein bei der Leiche gefundenes Zettelfragment deutet darauf hin, dass Samantha mit jemandem verabredet war, der ihr Informationen versprochen hatte - zu welchem Thema, bleibt unklar. Die Veranstalter James (Samuel West) und Kitty Oswood (Claire Skinner) wissen zu berichten, dass Samantha (Lotte Rice) durch zahlreiche Fragen über das Dorf und das Herrenhaus aufgefallen sei.



Barnaby erfährt auch, dass zwischen James Oswood und Doug Vaughan seit ihrer gemeinsamen Schulzeit eine intensive Abneigung besteht. Als kurz nach dem Mord bei Doug und Ronin eingebrochen und Ronins Laptop zerstört wird, drängt sich der Verdacht auf, dass die Drohnen-Programmierer verbotswidrig Luftaufnahmen gemacht und hierbei etwas gefilmt haben könnten, das sie nicht hätten sehen dürfen.



Ronin Chow gesteht, für James Oswood Luftaufnahmen der Jane-Austen-Veranstaltung gemacht zu haben, in deren Verlauf er gefilmt habe, wie Samantha Berry von einer Person in einem blauen Anorak mit einem Einhorn-Aufdruck verfolgt worden sei.



Blaue Anoraks dieser Art scheint es seit einer Wohltätigkeitsveranstaltung in Whitcombe Mallet allerdings zu Dutzenden zu geben. Als Ronin wenig später seiner Freundin am Telefon mitzuteilen versucht, dass er den Mörder von Samantha Berry kenne, fällt er selbst einem Mordanschlag zum Opfer.