Was suchte Immobilienmakler Seb Huntington (Maxim De Villiers) nachts an den Käfigen der Bellville-Kleintierschau? Warum hat er die Kaninchenkäfige geöffnet und die Tiere freigelassen? Ganz offensichtlich wurde er dabei von seinem Mörder überrascht und erstochen.



Schon bald haben DCI John Barnaby (Neil Dudgeon) und sein Assistent DS Jamie Winter (Nick Hendrix) eine ganze Reihe von möglichen Verdächtigen beisammen: Da wäre zum Beispiel Ailsa Benson (Sara Crowe), die beim Aufbau ihres Verkaufsstandes den Leichnam am Morgen entdeckt hatte. Dann eine verständlicherweise sehr aufgelöste Tegan Langton (Aisling Loftus), die Freundin des Toten. Und Tegans Mutter, Cleo Langton (Stirling Gallacher). Sie war immerhin Sebs Chefin in der Immobilienfirma.



Bei ihren Ermittlungen finden Barnaby und Winter zunächst kein plausibles Motiv. Dann aber stellt sich heraus, dass Seb die Besitzerin der Veranstaltungshalle, Delphi Hartley (Susan Hampshire), von einem Verkauf der Immobilie überzeugen wollte. Doch Delphi lehnte das Angebot ab.



Plötzlich verschwindet Hercules, das preisgekrönte Kaninchen des ungeschlagenen Zuchtkönigs Timothy Benson (Steve Pemberton), Ailsas Ehemann. Die Beziehung der Ehepartner zueinander scheint längst nicht mehr sonderlich leidenschaftlich zu sein. Will sich Ailsa für irgendetwas rächen?



Während für Barnaby und Winter der Fall immer undurchsichtiger wird, geschieht der nächste, perfide eingefädelte Mord.