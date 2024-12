Doch Haustier-Detektiv Frank Bailey (Nathan Sussex), früher Inhaber einer Technologiefirma, war auch nicht unbedingt als ein besonders einfühlsamer Mensch bekannt - auch wenn seine Frau Kim (Catherine Tyldesley) außer einer Fehde mit ihrem Nachbarn, dem ältlichen William Fleming (Duncan Preston), nichts von Feinden wissen will.



Es erweist sich allerdings, dass es in der Ehe zwischen Frank und Kim ein wenig kriselte, weil Frank sich offenbar emotional noch nicht endgültig von seiner ersten Ehefrau Eshani (Mina Anwar) getrennt hatte.



Zum Teil gestalten sich für DCI John Barnaby (Neil Dudgeon) und seinen Assistenten DS Jamie Winter (Nick Hendrix) Verhöre mit Zeugen schwierig, da die Hundetrainerin Madeline Saunders (Josette Simon) in ihrem Bemühen, ihre Tochter Daniella (Tia May Watts) auf den "rechten Weg zu bringen", jede Konversation an sich reißt und die Tatsache, dass Daniella eigene Lebenspläne hat, vollständig ignoriert.



Eines der letzten Fotos auf dem Handy des Ermordeten zeigt eine Frau namens Lorna McIntosh (Josie Lawrence), die im Dorf als harmlose, etwas verrückte Frau mit einem Faible für Katzen gilt. Auf dem Foto, das Frank durch das Fenster fotografiert hatte, nimmt sie ihm gegenüber jedoch eine bedrohliche Haltung ein. Steckt mehr hinter der schrulligen Dame als der Schein vorgibt?



Andererseits hätten wegen der Erbschaft sowohl Franks Neffe Tai Yang (Tom Moya), Witwe Kim als auch Madeline Saunders einleuchtende Motive vorzuweisen. Und auch Williams Sohn Perry (Charlie Condou) hatte einige Rechnungen mit Frank offen.



Ein überraschender DNA-Beweis, den Rechtsmedizinerin Fleur Perkins (Annette Badland) liefert, führt Barnaby und Winter dann auf eine Spur, mit der die beiden Ermittler nie gerechnet hätten.