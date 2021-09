Aus Personalmangel bittet sie ihn, die neue Kriminalhauptkommissarin Kay Freund zu unterstützen. Notgedrungen sagt er zu, ohne das Wissen seiner Töchter. Der erste Fall für das neue Duo beginnt.



Der Tote im Wasser gibt Rätsel auf: Wer ist der junge Mann? Über eine frisch vernähte Wunde nähern sich Freund und Heffler der Identität des Opfers. Es war erst vor Kurzem nach Deutschland eingereist und hatte illegal in einer Spedition gearbeitet. Über Elena, eine Angestellte, die sich in den Mann verliebt hatte, stellt sich heraus: Ein Kollege des Opfers hat nicht nur krumme Geschäfte gemacht, er war ihr gegenüber auch sexuell übergriffig. Hat er den Mord begangen?



Im Zuge der Ermittlungen findet das Duo zudem heraus, warum der Mann überhaupt nach Deutschland gekommen war. Es entblättert sich eine Geschichte, deren Wurzeln tief in eine ostdeutsche Berliner Familie hineinreichen.



Während sich die Ermittler beruflich annähern, sieht sich Robert Heffler mit seiner eigenen Vergangenheit konfrontiert.