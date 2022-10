Jenseits der Spree

Die Ermittler geben sofort eine Fahndung nach der jungen Umweltaktivistin raus. Als Heffler und Neumann Lillys Vater im gut laufenden Familienunternehmen aufsuchen, gibt dieser an, keine Ahnung vom Aufenthaltsort seiner Tochter zu haben. Das Verhältnis zwischen Vater und Tochter scheint sehr angespannt zu sein.

Als herauskommt, dass Lilly mit Erreichen ihrer Volljährigkeit die kleine Bootsmanufaktur erben wird und ihrem Vater die Geschäftsführung entziehen möchte, gerät Jochen Seidel ins Visier der Ermittler. Wollte Lilly ihren geliebten Onkel Hannes einsetzen, mit dem sie die Firma in eine grünere und nachhaltigere Zukunft führen wollte? Jochen war strikt dagegen.



Die Antwort darauf könnte Lilly liefern, aber sie bleibt wie vom Erdboden verschluckt. Auf der Suche nach ihr führen die Spuren zu einer Onlineplattform - den "Nature Future Friends", bei der Lilly aktiv war. Informationen dazu könnte Julia Bernhoff liefern, die beim Rauchanschlag dabei war. Wer die dritte Person war, gibt sie nicht preis. Die Ermittler sollen sich an Mark Nowak wenden, einen Dozenten an der Uni. Aber auch er kann den Ermittlern nicht wirklich weiterhelfen.

Robert kämpft unterdessen mit dem neuen Berufswunsch von seiner Tochter Charlotta, der ihn an seine Grenzen bringt.



Die Situation spitzt sich zu, als die Ergebnisse aus der Rechtsmedizin vorliegen. Hannes Seidel hat nach dem Sturz noch gelebt und wurde anschließend erstickt. War Lilly wirklich die Täterin oder hat sie den Mord beobachtet und befindet sich jetzt selbst in tödlicher Gefahr? Heffler und Neumann erkennen plötzlich das Spiel um Macht und Manipulation und wissen, wer die Fäden in der Hand hält.