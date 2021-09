Während Robert mit seinen Töchtern über seinen neuen alten Job diskutiert, überbringt Kay die Todesnachricht. Schockiert nehmen Thomas' Frau Denise und die Gäste, die sie zu seiner Geburtstagsüberraschungsparty eingeladen hat, die Nachricht entgegen.



Im Zuge der Ermittlung stoßen die Cops auf eine Schwimmhalle, die der Richter seit Jahren aus persönlichen Gründen unterstützte. Die Spurenlage macht klar, dass es sich um den Tatort handelt. Dem Team fällt eine Querverbindung auf: Die neue Schwimmbad-Mitarbeiterin Thea Dreisam wurde einst von Eichler verurteilt. Wollte sie sich an ihm rächen? Sie streitet die Tat jedoch ab und lobt das Opfer in höchsten Tönen.



Durch das Hobby des Richters - teure Autos - rückt Jan Brechtel, ein guter Freund des Opfers, ins Visier der Ermittler. Warum hatte der Autohändler dem Richter einen teuren Oldtimer zur Verfügung gestellt? Was erhoffte er sich davon? Die Ermittler finden heraus, dass Jan Brechtel Kassenwart im Schwimmbad ist. Die Vermutung liegt nahe, dass hier krumme Geschäfte liefen.



So langsam kommen die Cops hinter die Zusammenhänge dieser grausamen Tat und stoßen auf ein tragisches Ereignis in der Vergangenheit des Opfers. Freund und Heffler decken einen Skandal auf, für den man das Opfer hätte bestrafen müssen - aber sicher nicht mit dem Tod.