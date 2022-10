Jenseits der Spree

Robert Heffler schleicht sich undercover in den Betrieb ein und erfährt viel über die Dynamiken innerhalb der Schrottplatz-Familie, über Neid und Missgunst. Tom Bajetzky, Nicos Bruder, gerät in Verdacht; aber auch Sandro Reichert, der Chef eines Konkurrenzbetriebes aus Brandenburg, scheint fragwürdige Motive zu haben.



Währenddessen steht Stella unter Verdacht, an der Schule mit Gras zu dealen. Sie schweigt hartnäckig zu den Vorwürfen. Robert muss den Polizisten und den Vater in sich miteinander in Einklang bringen, um seiner Tochter helfen zu können.



Als erneut Schüsse fallen, nehmen die Ermittlungen einen neuen Verlauf. Haben die Bajetzkys eine kriminelle Nebentätigkeit?



Als Mavi Neumann und Robert Heffler den Täter beinahe greifen können, kommt es zu einem Wettlauf mit der Zeit. Die Polizisten geben alles, um zu verhindern, dass noch ein weiterer Mensch erschossen wird.