Das Interview

Nachdem in Italien Anklage gegen ihren Entführer erhoben wurde, ist Chloe (Nadia Parkes) endlich nach Hause zurückgekehrt. Doch Ruhe findet sie auch in London nicht. Schon bald belagern Medienvertreter das Haus ihrer Mutter Bea (Christine Tremarco), in dem sie sich gerade aufhält. Schließlich gibt Chloe am Gartenzaun eine kurze Erklärung ab. Wenig später informiert die Polizei Chloe darüber, dass nun auch der Bruder des Entführers als weiterer Tatverdächtiger mit einem internationalen Haftbefehl gesucht werde. Unterdessen geht die Öffentlichkeit mit Chloe hart ins Gericht. Es wird ihr sogar negativ ausgelegt, dass sie bei ihrem Statement eine kurze Hose und ein tief ausgeschnittenes Top getragen und dabei gelächelt habe. Vor allem in den Boulevardzeitungen und sozialen Netzwerken werden Zweifel an Chloes Entführungsgeschichte geäußert. Auch ihre vermeintlich beste Freundin Amber (Olive Gray) fällt ihr in den Rücken. Chloe wechselt ihren Agenten - im Umgang mit den Medien braucht sie dringend Hilfe. Ihr neuer Agent, Adrian (Nigel Lindsay), vermittelt Chloe unter anderem ein großes TV-Interview, bei dem der berühmt-berüchtigte Starmoderator Piers Morgan (Robert Glenister) sie in die Mangel nimmt. Doch ob sich die Flucht nach vorne für Chloe auszahlen wird?