Lena Lorenz ist impulsiv, leidenschaftlich und manchmal ganz schön eigensinnig. Ihr Job als Hebamme hat sie nach einer turbulenten Zeit in Berlin wieder zurück in ihre Heimat Himmelsruh geführt, wo sie inzwischen auf dem Lorenzhof eine eigene Hebammenpraxis betreibt. Ihr Verhältnis zu ihrer Mutter Eva war lange Zeit durch den tragischen Tod des Vaters geprägt. Doch durch das gemeinsame Projekt, die Zukunft auf dem Lorenzhof zu gestalten, näherten sich beiden wieder einander an. Auch mit Julia, ihrer besten Freundin aus Kindertagen, ist Lena nach jahrelanger Kontaktpause inzwischen wieder eng verbunden.

Lena ist Hebamme mit Leib und Seele und scheut keine noch so große Herausforderung wenn es darum geht, für ihre großen und kleinen Patienten einzustehen. Doch so viel Gespür Lena auch dafür hat, anderen Menschen zu ihrem Glück zu verhelfen, so chaotisch geht es oftmals in ihrem eigenen Leben zu: Nach einer geplatzten Verlobung und einer kurzen Affäre hat sie nun in dem charmanten Zimmermann Quirin ihre mögliche große Liebe gefunden, mit dem sie sich sogar eine eigene Familie vorstellen kann. Doch die Beziehung der beiden steht vor unerwartet harten Prüfungen…