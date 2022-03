Ein Babysimulator ist technisch so entwickelt, dass er wie ein reales Baby Bedürfnisse äußert, gewickelt, gefüttert und körperlich versorgt werden muss. Werdende Eltern können so üben, wie sich der Alltag mit einem echten Baby anfühlt und herausfinden, wo ihnen eventuell Probleme bevorstehen. Dr. Keller, Regine Moosleitner und die betreuende Sozialpädagogin finden die Idee gut. Doch Alina lehnt die Idee zunächst ab: Sie weiß schon alles über Babys. Tim ist sich weniger sicher. Weil auch er alles über Babys lernen will, lässt sich das Paar schließlich auf den Simulator ein. Was Lena nicht ahnt: Alina und Tim glauben, sie müssten einen Test bestehen, an dessen Ende die Entscheidung steht, ob sie ihr Baby behalten dürfen.



Auch privat häufen sich bei Lena gerade die Missverständnisse. Während sie und Aaron Kolberg erste gemeinsame Unternehmungen planen, fühlt sich Lenas beste Freundin Julia immer unverstandener. Zumal sich herausstellt, dass sie offenbar Opfer eines Stalkers ist. Lena nimmt das zunächst nicht ernst - die neue Almwirtin Charlie umso mehr. Und auch auf dem Lorenzhof selbst hängt der Haussegen schief, denn Basti beleidigt indirekt Eva, die nun endgültig von seinem Egotrip die Nase voll hat. Vinz gerät immer stärker unter Druck, weil Schorschi und Hanne hinter seine Mauscheleien, die zur Stilllegung der wichtigen Bushaltestelle im Ort geführt haben, gekommen sind. Vinz steht jedoch nicht allein da. Seine neue Freundin Aimee ist schließlich eine erfolgreiche Anwältin.