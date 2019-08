Zu spät hatte Melanie gemerkt, dass sie schwanger ist. Trotz der sogenannten Pille danach, die offenbar keine hundertprozentige Wirkungsgarantie hat. Ausgerechnet am letzten Arbeitstag begegnet sie ihrem Vergewaltiger wieder: Mario Bergammer, ein alter Freund von ihr und Christoph. Sie hat es bislang nicht geschafft, Christoph von der Vergewaltigung zu erzählen. Lena unterstützt sie dabei. Als Christoph die Wahrheit erfährt und Mario zur Rede stellt, behauptet dieser, es hätte sich um eine Affäre gehandelt. Gerne würde sich Lena in dieser Situation mit Quirin austauschen, doch der ist in seinem neuen Job im Münchener Architektenbüro voll eingespannt.



Julia, die eigentlich Lenas Hilfe beim Umzug ihres Outdoor-Ladens bräuchte, wimmelt Lena plötzlich auch ab, denn der Meteorologe Kirpal Goel hat ihre Aufmerksamkeit gewonnen. Eva Lorenz plagen eigene Sorgen. Ihr Schwiegervater Leopold Lorenz hat gleich zwei teure Handy-Verträge abgeschlossen und scheint sich daran nicht mehr erinnern zu können.