Lena Lorenz

Felix ist lange Zeit zuversichtlich. Doch zugleich entzieht er sich Lenas und Dr. Kellers Aufforderung, umgehend einen Gentest zu machen, da Marfan in vielen Fällen erblich ist. Lena macht Felix jedoch klar, wie wichtig es ist, so schnell wie möglich eine klare Diagnose für das Baby erstellen zu können, damit eine optimale Behandlung erfolgen kann.



Während Nadia beginnt, sich zum ersten Mal mit der Krankheit und ihren möglichen Auswirkungen zu beschäftigen, gesteht Felix Lena, dass er das Marfan-Syndrom hat. Da es jedoch bei ihm in sehr schwacher Form ausgeprägt ist, hatte er seine genetische Disposition dafür sogar vor Nadia geheim gehalten. Ein Vertrauensbruch, der das Paar nun gnadenlos einholt.



Privat gerät Lena ebenfalls in eine Zwickmühle. Ihr Kuss mit Rob auf dem Klassenfest hat Folgen, denn plötzlich fühlt sich ihre Beziehung zu Aaron gar nicht mehr so gut an. Zudem gerät sie unter Druck, denn ausgerechnet Vinz Hubers Lebenspartnerin Dr. Aimee Benzweiler vertritt als Anwältin eine ehemalige Patientin von Lena, die eine Klage gegen sie anstrebt.



Basti hingegen ist bestens gelaunt, denn sein Social-Media-Account geht gerade durch die Decke. Mit "AgrarBio" hat er einen Sponsor für den Lorenzhof gewinnen können. Täglich warten er und Schorschi nun auf die Lieferung eines brandneuen E-Traktors. Eva Lorenz ist skeptisch angesichts Bastis Euphorie, aber auch gegenüber ihrem neuen "Feriengast" Harry. Auf dem Lorenzhof scheint dieser sich nämlich täglich wohler zu fühlen, obwohl sein Fieber und der Husten weiterhin auffällig hartnäckig sind.