Lena Lorenz

Lena und Dr. Keller entdecken vernarbte Spuren eines vergangenen Suizidversuches an Jennys Arm. Ihr Mann Lukas reagiert abwehrend, als die beiden das Thema vorsichtig ansprechen. Lukas begleitet Jenny seit vielen Jahren auf ihrem schweren Heilungsweg. Denn die ehemals erfolgreiche Leistungssportlerin hatte nach einem schweren Sportunfall tatsächlich einen Suizidversuch unternommen. Das ist jedoch Jahre her. Nur leidet Jenny immer noch unter chronischen Schmerzen. Mit Beginn ihrer Schwangerschaft hat sie ihre Medikamente abgesetzt und versucht durch Bewegungstherapie, ihre Schmerzen auf ein erträgliches Maß zu bekommen.



Insgeheim stellen sich auch bei Lukas Zweifel an Jennys Durchhaltevermögen ein. Doch selbstbewusst hält Jenny dagegen. Sie überzeugt Lena, sie zu unterstützen und sie während der weiteren Schwangerschaft als Hebamme zu begleiten. Zugleich nagen dennoch Selbstzweifel in ihr: Wie ist es tatsächlich zu dem Unfall gekommen? Jenny kann sich nicht wirklich erinnern.



Lena hat zudem doppelte Arbeit, denn Eva ist in Andalusien, und ein Teil der Hofarbeit muss von ihr mitgestemmt werden. Julia unterstützt sie mit der Betreuung des kleinen Luis. Dabei beobachtet sie, wie Dr. Keller mit einer interessanten, ausdrucksstarken Frau flirtet. Dr. Brosda ist für ein Medizintechunternehmen tätig und scheint dem eher zurückhaltenden Arzt den Kopf verdreht zu haben. Wovon Julia wenig begeistert ist.



Aber auch bei Lena tun sich Rätsel auf, denn das Verhalten von Rob Manzini kommt ihr äußerst widersprüchlich vor. Warum hat er sie auf dem Klassentreffen geküsst, wenn es ihm so wichtig ist, Distanz zu halten?